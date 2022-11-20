رحب أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني بالمشاركين في بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا- قطر 2022" التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

وقال أمير قطر في كلمته خلال حفل افتتاح البطولة مساء اليوم : بذلنا الجهد واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء، وأخيرا وصلنا ليوم الافتتاح، اليوم الذي انتظرتموه طويلا، بدءا من اليوم وحتى 18 ديسمبر المقبل، نتابع المهرجان الكروي الكبير في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري".

وأضاف: "سوف يجتمع الناس على مختلف جنسياتهم وعقائدهم هنا في قطر وحول الشاشات في مختلف قارات العالم للمشاركة في لحظات الإثارة نفسها".

وتابع الشيخ تميم : "ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا، ويتفقون على ما يوحدهم، أتمنى لجميع الفرق المشاركة، أداءً رائعا وروحا رياضية عالمية، ولكم جميعا قضاء وقت يملؤه الفرح والبهجة، ولتكن أياما مليئة بالخير والأمل، أهلا وسهلا بكم في دوحة الجميع.. أهلا بكم في قطر".