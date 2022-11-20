الشركة احتفلت بإطلاق عروض خاصة وحصرية لزوار الفرع الجديد في برج «بيبي»

«زين» استضافت «360 FM» في بث حي من الفرع لتعريف العملاء بكل ما هو جديد

الفرع فئة «Megastore» ويقدم أحدث المنتجات والخدمات الرقمية لعشاق التكنولوجيا

«زين» تسعى لتغيير المفهوم التقليدي للفروع ومنح عملائها عالماً من الخدمات الاستثنائية

أعلنت شركة زين، المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت، عن افتتاحها لفرعها الجديد كليا من فئة «Megastore» في برج بيبي بمنطقة السالمية، وهو أحدث وأكبر فروعها في البلاد، وذلك في حفل خاص شهد حضور مسؤولي الإدارة التنفيذية في خطوة تترجم جهود الشركة لإثراء نمط الحياة الرقمي لعملائها من خلال توفير أكبر تشكيلة من المنتجات الإلكترونية والخدمات الرقمية لعشاق التكنولوجيا.

وشهد حفل الافتتاح حضور الرئيس التنفيذي إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية مشعل محمد، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي، ومسؤولي الإدارات التنفيذية المختلفة في الشركة، كما استضافت زين بثا حيا خاصا على الهواء مباشرة من داخل الفرع عبر أثير إذاعة 360 FM، وذلك لتعريف العملاء والمستمعين بكل ما هو جديد.

ويعتبر فرع زين الجديد في منطقة السالمية - والكائن تحديدا في برج بيبي بشارع سالم المبارك - الأكبر في قائمة فروعها الـ 108 المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وهي أكبر شبكة فروع في الكويت، حيث يتخطى في تصميمه مفهوم الفرع التقليدي، ويحتوي على أحدث المنتجات الإلكترونية والأجهزة الذكية من كبرى العلامات التجارية العالمية، ويقدم جملة من الخدمات الرقمية لعملاء زين الذين يشكلون أكبر عائلة مشتركين في الكويت.

ويقدم الفرع أحدث عروض زين الخاصة لعملائها من فئتي الدفع الآجل والمسبق، بالإضافة إلى تقديم كل أنواع الخدمات الرقمية وخدمات رعاية العملاء، كما أنه يوفر مجموعة من أحدث الأجهزة الإلكترونية التي تقدمها لعشاق التكنولوجيا من كبرى العلامات التجارية العالمية، والتي تشمل أجهزة الإنترنت، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الألعاب الإلكترونية وأكسسواراتها، وأجهزة إنترنت الأشياء والمنزل الذكي، وأجهزة التلفاز الذكية، والسماعات بأنواعها، وأغطية الحماية الأصلية، وغيرها الكثير.

واحتفت زين مع عملائها بهذه المناسبة من خلال تقديم عروض تسويقية حصرية لزوار الفرع الجديد، كما استضافت الشركة بثا حيا خاصا على الهواء مباشرة من داخل الفرع عبر أثير إذاعة 360 FM وتطبيقها للأجهزة الذكية وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتعريف العملاء والمستمعين بكل ما هو جديد، كما نظمت الشركة العديد من المسابقات الشيقة وتوزيع الجوائز القيمة على المشاركين الفائزين.

وتسعى زين باستمرار إلى تغيير المفهوم التقليدي للأفرع، لتنقل عملاءها إلى مرحلة جديدة من الخدمات التي تقدم مفهوما استثنائيا متجددا، وذلك من خلال توافر أحدث أنواع الأجهزة الذكية، وخدمات الاتصالات وشاشات اللمس الإلكترونية الحديثة، والأكسسوارات المتنوعة وغيرها، حيث تزود الشركة أفرعها بأحدث المستلزمات والحلول التكنولوجية التي تحقق تجربة غنية للعميل بشكل دائم ومستمر.

وتبحث الشركة دائما عن أبرز متطلبات واحتياجات عملائها، وفي مقدمتها راحة العميل وإنجاز معاملاته بالسرعة المطلوبة، والتواجد في أقرب نقطة، حيث لن تتوانى عن تقديم الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية بهدف الارتقاء بمستوى جودة وأداء فروعها وطاقاتها البشرية بما يتناسب مع ريادتها وحجم النمو في قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.