بعدما أعاد إنجلترا للعب دورها بين الكبار بالوصول إلى نصف نهائي نسخة 2018 ونهائي كأس أوروبا 2020، فقد المدرب غاريث ساوثغيت الكثير من ثقة الجمهور قبل المونديال، بعد 6 مباريات من دون فوز في أسوأ سلسلة منذ 1993.



وعوضا عن دخول مباراة اليوم كأحد المرشحين لإحراز اللقب وليس فقط لتخطي عقبة المنتخب الإيراني، يخوض المنتخب الإنجليزي بطل 1966 النهائيات من خارج دائرة الترشيحات.



في بلد يعتبر نفسه مهد كرة القدم لكنه اكتفى بلقب وحيد حتى الآن، لا تقبل إنجلترا بسهولة أن تلعب دورا ثانويا لكن الحماس خفت مؤخرا بعد هذه النتائج، لكن هذه السلسلة يجب ألا تنسي الجمهور الإنجليزي أين كان المنتخب قبل فترة ليست بالطويلة جدا، والحديث هنا عن الكارثة المزدوجة لكأس العالم 2014، حيث انتهى مشوار «الأسود الثلاثة» في الدور الأول، وكأس أوروبا 2016 حين أقصتهم آيسلندا المتواضعة من الدور ثمن النهائي (2-1).

وفي 2013، وضع الاتحاد الإنجليزي لنفسه هدف بلوغ نصف النهائي مع الوصول إلى كأس أوروبا 2020 والفوز بكأس العالم.

وقد كانت مهمة معقدة بقدر محاولة «الاستدارة بناقلة نفط» وفق ما أفاد رئيس الاتحاد الإنجليزي في حينها غريغ دايك.

لكن ساوثغيت تمكن من تجاوز حجم التوقعات بإيصال المنتخب الى نهائي كأس أوروبا في صيف 2021 قبل الخسارة على يد إيطاليا بركلات الترجيح.



وفي تصريح أدلى به في مارس الماضي، أفاد ساوثغيت: «قلت للاعبين انهم لن يتعرضوا أبدا لضغط كأس أوروبا، حيث أقيمت معظم المباريات على ملعب ويمبلي ولم تكن إنجلترا قد خاضت أي نهائي في 50 عاما فكان الضغط رهيبا عليهم.

لكن هذا الأمر يجب أن يمنحهم ثقة كبيرة، ويجب الاستفادة من كل لحظة في قطر.. هذا مؤكد».