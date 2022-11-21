هل هناك علامات مفاجئة قد تعني الإصابة بمرض السكري؟



هناك بعض العلامات الرئيسية لمرض السكري، التي يمكن ملاحظتها والتي تشمل الشعور بالعطش، والتبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، خاصة في الليل، والشعور بالتعب الشديد وفقدان الوزن وفقدان كتلة العضلات.

وفي حين أن هذه هي الأعراض الأكثر شهرة عندما يتعلق الأمر بمرض السكري، إلا أن هناك أيضا علامات «مفاجئة» أخرى يمكن ملاحظتها في مرضى السكري، وهي:



- ضبابية العين: الرؤية الضبابية هي أيضا عارض شائع لدى مرضى السكري. وقال الخبراء في مركز John Hopkins Medicine إن مرض السكري يمكن أن يتلف البقعة (أو البقعة الصفراء)، وهي مركز الشبكية الذي يوفر الرؤية المستقيمة.

وإذا كنت تعاني من مرض السكري غير الخاضع للسيطرة، فقد يكون لديك أوعية دموية متسربة، ما قد يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو تشوهها.



- اضطرابات الجلد: تتكرر الاضطرابات الجلدية بين مرضى السكر بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يؤثر على الأوعية الدموية والأعصاب.

ويعد الشواك الأسود (AN) الأكثر شيوعا في الأشخاص قبل التشخيص، وهو حالة مرضية تتسم بوجود مناطق داكنة وسميكة ومخملية في ثنايا الجسم وتجاعيده.



- تساقط الشعر: قالت باربي سيرفوني، أخصائية التغذية ورعاية وتعليم مرض السكري، إن أحد الأعراض «المفاجئة» لمرض السكري يمكن أن يكون تساقط الشعر.

وأوضحت عبر موقع VeryWell: «غالبا ما يرتبط تساقط الشعر بداء السكري من النوع الأول أو النوع الثاني. ويعتقد أن بعض المشكلات التي يسببها مرض السكري قد تؤدي إلى تساقط الشعر، بما في ذلك اضطراب في الجهاز المناعي يسمى داء الثعلبة، وضعف الدورة الدموية، وارتفاع نسبة السكر في الدم».



- الجروح والتقرحات: في كثير من الأحيان إذا كنت مصابا بداء السكري، فقد لا يتمكن جهاز المناعة لديك من السيطرة على جروح الجلد والالتهابات، كما يقول الخبراء الصحيون في عيادة «هيلث بارتنرز» في بلومنغتون، إنديانا.

وأضافوا أن «ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يغير كيمياء الدم بطرق تقلل من دفاعات الجسم وتجعل جهاز المناعة يعمل بشكل أبطأ». وقالوا إن هذا بدوره يعني أن الجروح والتقرحات ستستغرق وقتا أطول للشفاء.



المصدر: «ذي صن»