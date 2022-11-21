أكد لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي لكرة القدم روبن نيفيز أن زميله كريستيانو رونالدو يبدو بحالة رائعة للغاية وأنه في قمة مستواه قبل بدء مسيرة الفريق في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.



وأوضح نيفيز (25 عاما) في تصريحاته أمس بمعسكر «برازيل أوروبا» التدريبي في الشحانية بالقرب من الدوحة: «من كل ما رأيته في التدريبات، يبدو رونالدو بمستوى رائع» رغم المشكلة التي تعرض لها مؤخرا مع ناديه مان يونايتد.



وغاب رونالدو (37 عاما) عن صفوف المنتخب البرتغالي في مباراته الودية، التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي 0-4 على نيجيريا يوم الخميس الماضي، بسبب مشاكل في المعدة، ولكنه تدرب بشكل طبيعي مع المنتخب السبت للمرة الأولى.



وأثار رونالدو الجدل مؤخرا من خلال مقابلة أدلى فيها بانتقادات حادة ضد ناديه مان يونايتد الإنجليزي في ظل ابتعاده عن تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية.



وقال نيفيز لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي: «هذا لا يقلقني على الإطلاق. نعلم جيدا أننا نستطيع العمل معا بشكل جيد.. إذا كان الفريق جيدا، سيظهر رونالدو بشكل رائع».



وأوضح أن المقابلة التي أدلى بها رونالدو لم تثر أي جدل في صفوف المنتخب البرتغالي، وأشار: «هناك جدل كثير في الخارج وفي وسائل الإعلام».



ويستهل المنتخب البرتغالي مسيرته في البطولة يوم الخميس المقبل بمواجهة نظيره الغاني ضمن منافسات المجموعة الثامنة، كما يلتقي في المباراتين التاليتين بالمجموعة منتخبا أوروغواي وكوريا الجنوبية.