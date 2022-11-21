تضمن العدد الجديد من مجلة «الكويت» لشهر نوفمبر الجاري ملفا حول استضافة دولة قطر الشقيقة كأس العالم، والتي تقام خلال الفترة من 20 الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل، وتضمن موضوعا بعنوان «قطر تسطر اسمها بحروف من نور في تاريخ الرياضة العالمية»، إذ يلقي الضوء على تاريخ الرياضة في دولة قطر منذ بداية تأسيس النوادي في الخمسينيات وصولا إلى استضافة المونديال.



كما تنشر أيضا موضوعا عن المشاركات الخليجية التي نظمت خلال قمة العلا الخليجية دعما لتنظيم بطولة كأس العالم في قطر وجعلها فرصة لإبراز الهوية الخليجية وقيم التسامح الإسلامي العربي، وكذلك موضوعا يستعرض تفاصيل نجاح قطر في استضافة مونديال 2022، منذ إعداد الملف القطري عام 2009 حتى إعلان «الفيفا» قطر الدولة المستضيفة للحدث الكبير.



يذكر أن المجلة تصدرها وزارة الإعلام ممثلة في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات، عبر توجيهات داعمة من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الإعلام محمد بن ناجي ووكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي وجهود أسرة التحرير ورئيستها عائشة العسعوسي.