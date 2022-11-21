رغم الوعود المتكررة، ورغم اعلان ايران رفع كمية النفط التي تزود بها الحكومة السورية الى 3 ملايين برميل، لا يبدو ان هناك تحسنا قريبا في واقع الكهرباء، ما يعني استمرار ساعات التقنين الطويلة التي تصل لأربع او خمس ساعات قطع مقابل ساعة او اقل وصل في كثير من المناطق.



فقد نقلت صحيفة «الوطن» الموالية للحكومة، عن مصدر في وزارة الكهرباء السورية انه لا تحسن توريدات حوامل الطاقة (غاز - فيول) رغم أن هناك عملا جاريا لاستعادة غاز آبار الجبسة في الحسكة التي منعت وصولها قوات سوريا الديموقراطية «قسد» خلال الأيام الأخيرة، وبالتالي فإن واقع توليد الطاقة الكهربائية مازال متدنيا، بحسب المصدر الذي قدر حجم الإنتاج اليومي بحدود 1850 ميغاواط في حين لا تتعدى توريدات الغاز يوميا 6 ملايين متر مكعب وتوريدات مادة الفيول 3 آلاف طن مع أن الاحتياجات اليومية من مادة الفيول لا تقل عن 5500 طن وهو ما فرض الاعتماد على المخزون الاحتياطي. وأمل أن تتحسن التوريدات التي لابد أن تصل لحدود 7500 طن يوميا لتأمين الاحتياجات اليومية وترميم الاحتياطي.



وترفض مؤسسة توزيع الكهرباء التصريح حول عدد ساعات التقنين بذريعة عدم القدرة على تحديد برامج تقنين واضحة وأن ساعات التقنين تحددها كميات التوليد المتاحة وحجم الطلب على الكهرباء. وقد ارتفع هذا الطلب بشكل كبير جدا مع انخفاض درجات الحرارة واعتماد شريحة واسعة على ما يتيسر من كهرباء في التدفئة والطبخ وتسخين المياه، بسبب عدم توافر مصادر الطاقة الأخرى وخاصة المحروقات.