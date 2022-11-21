خسرت قطر صاحبة الأرض أمام الإكوادور 2-0 في افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم على ستاد «البيت» أمس.



وأحرز مهاجم الإكوادور إينر فالنسيا هدفي المنتخب القادم من أميركا الجنوبية في الدقيقتين 16 من ركلة جزاء و31 بضربة رأس، ليمنح منتخب بلاده فوزه الخامس على الإطلاق في كأس العالم.



وأصبح فالنسيا رابع لاعب يحرز هدفين في المباراة الافتتاحية في آخر خمس نسخ بعد ميروسلاف كلوزه (2006) ونيمار (2014) ودينيس تشيرشيف (2018).



وتمسكت قطر بنفس العناصر المألوفة في التشكيلة الأساسية وبوجود الهداف المعز علي إلى جانب زميله أكرم عفيف وحسن الهيدوس، لكن «العنابي» ظهر بعيدا تماما عن مستواه الذي جعله يحرز لقب «كأس آسيا 2019».



بدا أن فالنسيا منح المنتخب القادم من أميركا الجنوبية تقدما مبكرا بعد ثلاث دقائق عقب خطأ من الحارس سعد الشيب، لكن حكم الفيديو المساعد أنقذ الحارس القطري بسبب وجود تسلل بفارق ضئيل.



واستغل مايكل استرادا وجود مساحة في قلب دفاع قطر ليمرر إلى فالنسيا الذي انطلق نحو المرمى وتعرض لخطأ من الشيب، ولم يتردد الحكم الإيطالي دانييلي أروساتو في احتساب ركلة جزاء نفذها فالنسيا بهدوء على يسار الحارس القطري.



وزاد موقف قطر سوءا عندما أرسل أنخيلو برسيادو تمريرة عرضية حولها فالنسيا بضربة رأس على يمين الحارس الشيب في الدقيقة 31.



ومع غياب دعم خط الوسط لثنائي الهجوم المعز علي وعفيف، لم تسدد قطر أي كرة على المرمى في الشوط الأول.



وكانت فرصة قطر الوحيدة قبل الاستراحة، عندما أرسل القائد الهيدوس تمريرة عرضية لكن المعز علي حولها بضربة رأس خارج المرمى.



ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني، وأرسل فالنسيا تمريرة عرضية لكن لم يصل إليها في الوقت المناسب روماريو إيبارا أو استرادا.



وحصل إيبارا على مساحة في دفاع قطر وسدد كرة أبعدها الحارس الشيب إلى جانب الملعب بعد عشر دقائق من الشوط الثاني.



ومع خوض الإكوادور المواجهة المقبلة أمام هولندا، تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني للحفاظ على طاقته في ظل عدم تشكيل قطر أي خطورة تذكر على المرمى.



وكان البديل محمد مونتاري صاحب أفضل فرص قطر عندما تلقى تمريرة طويلة من الدفاع وسددها مباشرة لتمر فوق المرمى بقليل.



وبات «العنابي» أول منتخب مستضيف للبطولة يتلقى الهزيمة في المباراة الافتتاحية لكأس العالم في التاريخ.