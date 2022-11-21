أرجع حارس مرمى قطر سعد الشيب خسارة منتخب بلاده من الإكوادور 0-2 في افتتاح كأس العالم، إلى عدم دخول اللقاء بالشكل المطلوب وإلى الأخطاء.



وقال الشيب لقناة «الكاس» عقب المباراة «أعتقد اننا لم نلعب بالشكل المطلوب في أول نصف ساعة وحصلت أخطاء، في الثاني كنا افضل، وأتمنى ان نكون يدا واحدة في المباراتين التاليتين ونقلل الأخطاء».



من ناحيته، قال مهاجم قطر المعز علي «بدأنا أول ربع ساعة مرتبكين وارتكبنا أخطاء اثرت على مجريات المباراة. يجب ان نتعلم من تلك الأخطاء. يجب تغيير الصورة وعلينا الاستمرارية على مستوى الشوط الثاني وبأكثر حماس وقدرة بالوصول الى مرمى الخصم».