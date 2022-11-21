تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح برغبة بمنح الوكلاء الأوائل في قوة الشرطة ممن استوفى منهم الخدمة 25 سنة فعلية وأتم العمر 45 سنة وحصل على 3 علاوات دورية، آخر مربوط لرتبته ويحسب تقاعده على هذا الأساس.

ونص الاقتراح على ما يلي:



يعد أبناؤنا وإخواننا في وزارة الداخلية هم صمام الأمان، والعين الساهرة على أمن البلاد والعباد، وما ينطبق على نظرائهم في المؤسسات العسكرية الأخرى مثل الجيش والحرس الوطني والإطفاء يجب أن ينطبق عليهم.



وحيث إن المادة 101 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة تنص على أنه: "إذا أحيل رجل قوة الشرطة إلى التقاعد وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية، ولم يرق لعدم وجود شواغر، منح الرتبة الثانية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا الأساس".



ونظرا لصدور القرار الوزاري رقم 211 لسنة 2021 من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الذي نص على أنه "إذا أحيل العسكري إلى التقاعد برتبة وكيل أول وكان قد استوفى مدة الخدمة 25 سنة فعلية وأتم العمر 45 سنة فأكثر وحاصل على 3 علاوات دورية، يمنح آخر مربوط لرتبته ويحسب تقاعد على هذا الأساس" .



لذا اتقدم بالاقتراح برغبة التالي :



تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين رجال الجيش ورجال قوة الشرطة والحرس الوطني، يجب منح الوكلاء الأوائل في قوة الشرطة ممن استوفى منهم الخدمة 25 سنة فعلية وأتم العمر 45 سنة فأكثر وحصل على 3 علاوات دورية، آخر مربوط لرتبته ويحسب تقاعده على هذا الأساس.