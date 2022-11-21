ألاء خليفه

أوضح د. إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس، خلال الفترة الانتقالية، بأن هناك موجة من التنمر على أساتذة جامعة الكويت هدفها إنقاص مكانتهم الأدبية والنيل من رفعتهم المعنوية في المجتمع من خلال التصريح تارة والتلميح بأنهم يخلون بواجباتهم ويتغيبون عن محاضراتهم ويعصفون بالتزاماتهم تجاه الجامعة والطلبة.

وذكر الحمود إن الغالب الأعم من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الكويت متميزون في أداء رسالتهم وتحقيق مناهجهم ورقيبهم في ذلك ضمائرهم والشاهد عليهم مخرجاتهم وما يصنعون.

وأضاف الحمود بأن التجريح بجامعة الكويت قبل التجريح بأساتذتها هدفه غير إصلاحي ولا أكاديمي، وإنما هو مادي فائدي جرياً خلف زيادة مصادر الايرادات التي لا تعتمد على حقيقة المكانة البحثية والتدريسية وإنما على السخاء الحكومي والعطاء الدعائي.

وتابع قائلا : لا شك أن هناك إخلال بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في اعتلاء المناصب وتبوء مكامن الإدارة، فهناك من يتنقل من منصب قيادي إلى آخر مستأثراً بإجازات التفرغ مضاعفة الراتب ليعود بعدها شاغلاً لمنصب قيادي آخر وبإجازة تالية جزله، وهكذا دواليك، فمنهم من لم يقم بالتدريس خلال سنوات طوال إلا لمقررات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ثم تراه ينظر عن فنون التدريس والبحث العلمي رغم أن فاقد الشيء لا يعطيه.

وأفاد الحمود ان عدم المساواة بين المتماثلين في مراكزهم القانونية من أعضاء الهيئة التدريسية وتفضيل بعضهم على بعض دون حقيقة تقييم وحسن قياس يؤدي وهو أدى إلى شعور بالظلم وإحساس بالمرارة فكأن المناصب القيادية وآثراها السخية غدت حكراً لفئة دون غيرها فهناك من لديه في ذات الوقت ثلاثة مناصب وهناك المحروم منذ أكثر من عشرات السنين والتمييز بينهم ديدنة الفئوية والشللية وقوامه المحسوبية المقيتة.

وختم الحمود مؤكدا بأن الغالبية العظمى من أعضاء الهيئة التدريسية يقومون بأداء أعمالهم بأمانة وصدق محتسبين عطاءاتهم عند الله عز وجل بحسبانهم مكلفين بالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع مكتفين فخراً بأنهم صناع الأجيال المتعاقبة التي تخدم الوطن والعلم.