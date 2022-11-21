تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية اللتين ستعقدان في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر لعام 2022.

وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.