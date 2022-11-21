عبدالكريم العبدالله

نظمت جمعية العلاج الطبيعي الكويتية محاضرات علمية حول مرض الضمور العضلي الهيكلي SMA.

وقالت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس، انه تم تقديم محاضرتان ، الاولى ألقتها د.عبير العبيدان، من مستشفى الفروانية حول العلاج الدوائي والطبي لهذه الفئة من المرضى، أما المحاضرة الثانية ألقتها اختصاصي العلاج الطبيعي عبير القطان من مستشفى ابن سينا حول دور العلاج الطبيعي مع مرض الضمور العضلي الهيكلي .

وذكرت انه تم التركيز في المحاضرات على احدث العلاجات والعقارات الدوائية التي تقدمها دولة الكويت وهي معترف بها عالمياً من خلال منظمة الغذاء والصحة العالمية ومعروفة بتكلفتها العالية، إلا انه في المقابل لا يمكن الاستفادة من الخواص العلاجية لها دون وجود برنامج علاج طبيعي مكثف ومطول على مدى الحياة.

وبينت انه تم استعراض الادلة العلمية التي تؤكد اهمية دور العلاج الطبيعي بعد العلاج الدوائي لمرضى الضمور العضلي الهيكلي من خلال شرح نقاط التقييم التي من خلالها يتم اتخاذ القرار في متابعة العلاج الدوائي للمريض، بالاضافة الى لاستعراض اهم التمارين العلاجية التي تساعد المريض على اداء مهامه اليومية مع استعراض لبعض الحالات المرضية قبل وبعد العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي.