نأمل البت في «تنفيذية» التركيبة السكانية والمضي قدماً في إجراء الانتخابات وفق البطاقة المدنية مع تعديل النظام الانتخابي وإعادة توزيع الناخبين تحقيقاً للتوازن وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.. والأمل الأكبر: «العفو» ومراجعة «الجناسي»

مريم بندق

أعربت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» عن كل الأمل في أن يتضمن برنامج عمل الحكومة مشروعات قوانين تحسم الملفات العالقة لسنوات والتي تسبب الشد والجذب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.



وأكدت أن حسم مجلس الوزراء الملفات العالقة خطوة جوهرية مفصلية مقدرة تحسب لرئيس الوزراء وكل الأمل في زيادة رواتب وتحسين الأوضاع المعيشية لـ 6 فئات تم التطرق لها عدة مرات.



وقالت إن حسم ملفات التركيبة السكانية وتقديم الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية سيكون خطوة مهمة من الخطوات المطلوبة لتنفيذ القانون والذي يهدف لتقليص أعداد الوافدين.



وتطرقت إلى إجراء الانتخابات وفق نظام البطاقة المدنية، مثمنة ادراج مشاريع القوانين المطلوبة للمضي قدما في تطبيق هذا النظام الذي صدر مرسوم بتطبيقه للانتخابات الأخيرة فقط والذي أثبت جدواه ومنع حالات التزوير والنقل العشوائي للأصوات والذي يحتاج إلى أن يتزامن معه تعديل نظام الدوائر الانتخابية وإعادة توزيع الناخبين بالتوافق مع المجلس، فضلا عن إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.

وتحدثت المصادر عن ملفي العفو ومراجعة الجناسي، مشيرة إلى وجود إجماع على أهمية حسم هذين الملفين.



واختتمت المصادر قائلة: كل الأمل الذي ينتظره المواطنون من الحكومة يتعلق بتسريع عجلة عدالة الرواتب فيما يعرف بالبديل الاستراتيجي للرواتب للموظفين الكويتيين المحرومين من الكوادر، وتحسين معاشات المتقاعدين المتدنية التي تقل عن 1000 دينار، وزيادة المساعدات الاجتماعية للمطلقات والأرامل وربات البيوت، ودعم الأسر محدودة الدخل والتي تعاني أوضاعا معيشية صعبة من خلال تعديل آلية الدعم بحيث يتم اعتماد دعم الشرائح رأسيا وليس أفقيا.