أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الاثنين، تسلمه استجوابا من النائب حمدان العازمي موجها إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز بصفتها.

وقال السعدون في تصريح صحافي، إنه وفقا للاجراءات اللائحية فقد أرسل نسخة من صحيفة الاستجواب المكون من محور واحد إلى كل من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المعنية.

وأضاف أنه سيتم إدراج الاستجواب في أول جلسة عادية مقبلة.

وبحسب صحيفة الاستجواب فقد شمل محورا وحدا يتعلق ب"تعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب مجلس الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين".

وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".