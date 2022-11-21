استقطب جناح شركة التقدم العلمي للنشر والتوزيع التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتنوع فعالياته الأطفال واليافعين من زوار معرض الكويت الدولي للكتاب ال45.

وقالت الرئيسة التنفيذية (للتقدم العلمي للنشر) الدكتورة ليلى الموسوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن (التقدم العلمي) يعد أحد المراكز العلمية للمؤسسة ويسعى إلى تعزيز التنوير العلمي في المجتمع وتحويل تجربة القراءة إلى تجربة غامرة ومشوقة.

من جهته ذكر مشرف الجناح محمد الحسن في تصريح مماثل ل(كونا) إن الجناح يشهد إقبالا وتفاعلا كبيرين من مختلف الشرائح العمرية للزوار ومن اعتادوا على زيارة الجناح في السنوات الماضية لاقتناء الإصدارات الجديدة من موسوعات وكتب ومجلات.

وأشار الحسن إلى تركيز (التقدم العلمي) هذا العام على عدد من الفعاليات التي تقدم ضمن الجناح للأطفال والناشئة بهدف تحفيزهم على الاقبال على الكتب الورقية في إطار توجه المؤسسة لتوفير مختلف العلوم لهم بلغة سلسة.

من جانبها قالت القاصة منيرة العيدان ل(لكونا) إنها ستقوم بتقديم فعالية في المعرض بعنوان (قصة ال DNA) تتضمن قراءة عدد من القصص العلمية المتميزة عن الحمض النووي تناسب شريحة الأطفال واليافعين بهدف تعزيز الثقافة العلمية لديهم وتشجيعهم على القراءة.

وبينت العيدان أن القصص المقدمة مستوحاة من كتاب (الحمض النووي..اكتشف ما الذي يحدد من أنت) الموجه للأطفال واليافعين الذي أصدرته (التقدم العلمي للنشر) هذا العام.

بدورها ذكرت الأستاذة هدى العسكر في تصريح مماثل ل(كونا) إنها ستقدم مع الأستاذة زينب دشتي في جناح (التقدم العلمي) تجربة مثيرة للأطفال بعنوان (تجربة استخراج الحمض النووي للفراولة) وهي تجربة علمية مشوقة يراها الأطفال أمامهم وتتضمن محاولة استخراج الحمض النووي للفراولة.

ولفتت إلى تقديمها فعالية أخرى بعنوان (الأوروغامي للحمض النووي) تتمثل بفقرة فنية لفن (الأوروغامي) لإنشاء مجسم مشابه للحمض النووي والتعرف على أهم مكوناته وشكله ووظيفته مع علماء الأحياء.

وعن فعالية (استرولاب الفلكي الصغير- كوكبات النجوم) أوضحت مقدمة الفعالية المهندسة العنود بوبشيت ل(كونا) أن الفعالية هي نشاط فني فلكي للأطفال باستخدام كتاب (أنشطة استروكات للمجموعة الشمسية) الذي أصدرته (التقدم العلمي) ويتعرف من خلالها الاطفال على كوكبات النجوم.

واوضحت أن الفعالية تسلط الضوء على مبادرة (أسترولاب) التي أطلقتها المؤسسة بهدف تصوير ورصد الفلك ونشر ثقافة علمية فلكية عبر إثراء المحتوى العربي بإصدارات ورقية ورقمية وتنظيم أنشطة تشجع الجمهور على المشاركة.

وتهدف المؤسسة من خلال جناحها المشارك في المعرض وتنظيمه فعاليات خاصة للأطفال إلى تشجيعهم على القراءة والمطالعة ونشرالثقافة العلمية السليمة لديهم.

وتتنوع الفعاليات التي يقدمها عدد من المتخصصين الكويتيين بمساعدة طلبة من جامعة الكويت لتشمل مجالات علمية متنوعة أهمها علم الأحياء والكيمياء والفلك والثقافة العلمية متضمنة عددا من التجارب العلمية والنماذج الشارحة والصور التوضيحية.