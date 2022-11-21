قال المخرج الأميركي وودي ألن الذي أنهى للتو تصوير عمل في باريس، إن "صنع فيلم في فرنسا هو طريقة لتوجيه الشكر" إلى جمهوره الفرنسي، وذلك في مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش".

وأضاف أن رواد السينما الفرنسيين "أحبوا ودعموا المخرج الأجنبي الشاب" منذ فيلم "تايك ذي ماني أند ران! (1969)" متحدثا عن نفسه.

وتابع "عندما تجرأت على تنفيذ المزيد من المشاريع التجريبية، تابعوني وشجعوني أكثر من الجمهور الأميركي".

وقد تشير جملته "نيويورك لم تعد مكانا لطيفا جدا، أنا سعيد لأنه يمكنني استنشاق الهواء في مكان آخر"، أيضا إلى أن وودي ألن يجد في باريس ملاذا بعيدا عن صناعة السينما الأميركية التي تتجنبه.

وهذا الفيلم الأول الذي يصوّر بالفرنسية، وهي لغة لا يجيدها ألن، للمخرج الذي "لطالما حلم بأن يكون مخرجا أوروبيا" فيما أن "معظم الأفلام" التي جعلته يرغب في القيام ب"هذه المهنة (كانت) فرنسية".

ويدرك ألن أن "الفيلم سيحقق أرباحا أقل في الولايات المتحدة لأن الجمهور هناك لا يحب الترجمة".

وعن الفيلم الذي انتهى من تصويره الثلاثاء الماضي وفق الصحيفة، قال وودي ألن إنه "فيلم بوليسي، قصة خطيرة عن الجريمة والعقاب. مع جرعة من الرومنسية بالطبع".

ويعرف هذا الفيلم الروائي حتى الآن فقط برمزه العملي "WASP 22" (مشروع وودي ألن السري).