قال حوالي تسعة من بين كل 10 من العمال اليابانيين الذين شاركوا مؤخرا في استطلاع للرأي، إنهم يشعرون بألم ارتفاع الأسعار. كما يقول الكثير منهم إنهم ليس لديهم أي احتمال لزيادة أجورهم قريبا لتعويض ارتفاع الاسعار.

وقامت مؤسسة "سوميتومو للتأمين على الحياة"، بإجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في تشرين الاول/أكتوبر الماضي، حيث شمل الاستطلاع أكثر من 5000 عامل بدوام كامل، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)،

وقال 52% ممن شاركوا في الاستطلاع إنهم يشعرون بتأثير ارتفاع الأسعار. وقال 36% إن ارتفاع تكاليف المعيشة له "بعض" الأثر في ذلك.

وقالت الغالبية العظمى ممن يشعرون بارتفاع الاسعار إنهم قللوا من قدر إنفاقهم، حيث صار بعضهم يشتري كميات أقل من الطعام، فيما أجّل آخرون سفرهم والأنشطة الترفيهية الأخرى. ولا يزال آخرون ينفقون قدرا أقل من المال على شراء الملابس.