تستعد الإمارات لتكريم الفائزين بجائزة (حمدان الطبية) وهي أكبر جائزة عربية في المجال الصحي، وتوصف بإنها (نوبل العرب) في مجال الطب.

ويقام حفل التكريم الأربعاء في مدينة دبي، بحضور حشد من الأطباء والباحثين في العلوم الصحية من مختلف دول العالم، وسيتم خلاله منح الجوائز لـ14 فائزا.

وقال عبد الله بن سوقات عضو مجلس أمناء الجائزة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الفائزين أطباء وباحثون في العلوم الطبية من مختلف انحاء العالم، ومنها السعودية وأستراليا وأمريكا والإمارات، وتبلغ القيمة المالية للجوائز مليونين و800 ألف درهمًا إماراتيًا (الدولار يعادل 67ر3 درهم).

وأضاف: "يعد الفائزون من رواد الطب والمؤسسات الأكاديمية والإنسانية والأقسام السريرية المتميزة، ومن الأفراد الذين ساهموا في التطورات الطبية والتي كان لها تأثيرا عالميا وإقليميا في تخفيف المعاناة الإنسانية".

وذكر أن الجائزة تهدف لتسليط الضوء على رواد العلم في العالم، مشيرا إلى أن هناك فائزين بجائزة حمدان الطبية الإماراتية، حصلوا لاحقا على جائزة نوبل في الطب.

وتضم قائمة الفائزين الدكتور إيان هكتور فريزر الأستاذ في كلية الطب بجامعة كوينزلاند في أستراليا، والراحل الدكتور جيان تشو زميل الأبحاث السابق في مختبر ليونز، وشارك العالمان في أبحاث فيروس الورم الحليميالبشري، مما أدى إلى تطوير لقاح ضد سلالات فيروس الورم الحليمي البشري المسؤولة عن حالات سرطان عنق الرحم. وقد قام الدكتور إيان فريزر بإعطاءالجرعة الأولى من اللقاح في عام .2006

ومن بين الفائزين، أستاذ الطب السريري في كلية لانجون للطب بجامعة نيويورك، الدكتور مارك لافورس الذي قدم وبتكلفة ميسرة في عام 2010 لقاحاً ضد بكتيريا المكورات السحائية المسبب لالتهاب السحايا لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا،

وفاز بجائزة حمدان لأفضل كلية ومركز طبي في العالم العربي كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز بالسعودية.

وبالنسبة لجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في العالم العربي ففاز بها أستاذ علم الوراثة البشرية بجامعة الفيصل الدكتور فوزان الكريع الذي يعتبر من كبار الباحثين في مجال علم الوراثة المندلية، والذي أنشأ مختبر علم الوراثة النمائية، وبرنامج الجينوم المندلي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وفاز بجائزة أفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في الإمارات، مركز الجينوم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي .

وفاز بجائزة الشخصيات الطبية المتميزة الاستشاري في معهد القلب والأوعية الدموية والصدر في أبوظبي الدكتور وائل المحميد.