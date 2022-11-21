يرفع أحد أكبر وأهم متاحف الفن المعاصر في العالم، الدراجات الهوائية إلى مستوى فني بإقامة معرض لسبعين من أشهر تصميمات الدراجات الهوائية من القرنين الماضيين.

فقد افتتح متحف بيناكوتيك دير موديرنه (متحف معرض الفن الحديث) معرضا لأكثر من سبعين دراجة هوائية مختلفة تماما، من الهيكل المحدد المعتاد إلى التصميمات الأنيقة والمبتكرة والغريبة مثل الموديل المصمم على شكل هلال طافي.

وتحت نفس السقف الذي يضم أعمال لدالي وكاندينسكي وبيكاسو، يروي معرض "The Bicycle - Cult Object - Design Object" في متحف معرض الفن الحديث-متحف التصميم قصة، تصميم الدراجات الهوائية منذ عام 1817 وحتى الدراجة الهوائية الكهربائية التي لم تعرض للبيع بعد.

والمثير للاهتمام في هذا المعرض الذي يستمر لنحو عامين تقريبا من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري فصاعدا، أن القائمين عليه ليسوا مهتمين مطلقا بالتاريخ الثقافي للدراجات الهوائية.

ولكن يرى الزوار كيف أن تصميم الدراجات الهوائية متصل بشدة بتاريخ الابتكارات التقنية مثل المحركات والتعليق والمكابح. ويصبح من الواضح كيف أن تصميم الدراجة الهوائية تأثر بإمكانيات التصنيع والمواد الجديدين.

ويضم المعرض تصميمات من الفولاذ والألومنيوم والخشب والمغنيسيوم والكربون والتيتانيوم وحتى البلاستيك المعالج في طابعات ثلاثية الأبعاد.