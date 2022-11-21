تلقت الفنانة وفاء عامر ردود فعل جيدة على مسلسل ( العيلة دي ) ، الذي بدأ عرضه، مشيرة إلى أن أحداث المسلسل نجحت في جذب انتباه الجمهور من الحلقة الأولى.

وقالت وفاء عامر - إنها سعيدة بمشاركتها في هذا العمل، وهو تجربة مميزة مع عدد من النجوم خاصة أنه يتناول العيلة المصرية بكل تفاصيل حياتها اليومية في إطار اجتماعي كوميدي ، مشيدة بالمجهود المبذول في المسلسل لكي ينال إعجاب الجمهور.

وأكدت أن العمل يحوى العديد من المفاجآت ستظهر من خلال حكايات وقصص سيعيشها الجمهور مع أبطال المسلسل طوال 30 حلقة ، موجهة الشكر لكل فريق المسلسل على المجهود الكبير حتى يخرج العمل بالشكل اللائق .

وبدأ عرض أولى حلقات المسلسل السبت على إحدى القنوات التلفزيونية

وتدور أحداث المسلسل حول دلال التي تعمل في إحدى الوزارات ولديها 5 أبناء تواجه مع زوجها إسماعيل فرغلى مشاكلهم الاسرية من خلال طرح عدة قضايا إنسانية تحدث بالفعل في المجتمع مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب .

ويشارك في بطولة المسلسل محمد ثروت ، وإنعام سالوسة ، وسارة نور ، وإسلام إبراهيم، و يوسف عثمان، وسلوى عثمان، وريهام الشنوانى، وتأليف أماني التونسي وياسمين رفعت، وإخراج أحمد خالد أمين.