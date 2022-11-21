تمكن فريق بحثي مشترك بين جامعتي السُّلطان قابوس وشيراز الإيرانية من تسجيل نوع جديد من أسماك الأراضي الرطبة في سلطنة عُمان عبر مشروع ممول من عمادة البحث العلمي في الجامعة.

ووفق وكالة الأنباء العمانية تم اكتشاف السمكة في المياه الضحلة الطينية بخور يتي بولاية مسقط بين عينات تم جمعها من الخور نفسه، وتم التأكد منها عن طريق دراسة الصفات والخصائص الخارجية، والحمض النووي للسمكة.

وتم نشر ورقة علمية عن السمكة ، التي تم تسميتها بـ "أكسو أكتيس عمانسيس"، في مجلة علمية ذات معامل تأثير عالي وشرح صفات السمكة الخارجية وصفاتها الوراثية.

ويسعى الفريق إلى تدشين أول كتاب عن الأسماك العُمانية في المياه العذبة العمانية بتمويل من هيئة البيئة العُمانية.