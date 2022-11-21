أظهرت دراسة حديثة للمعهد الألماني لبحوث السوق والتوظيف أن سوق العمل في ألمانيا سيفقد نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2035 إذا لم تُتخذ تدابير مضادة.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت في نورنبرج، فإن السبب الرئيسي هو أن العديد من الموظفين في ما يسمى بسنوات طفرة المواليد سيتقاعدون قريبا.

ومع ذلك أشارت الدراسة إلى أنه يمكن حل المشكلة أو التخفيف منها على الأقل إذا كان من الممكن زيادة معدل التوظيف - على سبيل المثال بين كبار السن والمهاجرين - وجعل الهجرة المستهدفة ممكنة.

وقال الباحث في المعهد، إنتسو فيبر، والذي شارك في إعداد الدراسة: "بحلول عام 2035 ستفقد ألمانيا سبعة ملايين عامل بسبب التغير الديموغرافي، وهو ما يعادل سُبع سوق العمل.... يمكن وقف الانكماش إذا تم اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإبقاء كبار السن في العمل، وتعزيز التطور المهني للمرأة، وجذب المهاجرين ودمجهم في المجتمع، ومواصلة خفض البطالة وزيادة معدل المواليد".