طالب النائب هاني شمس وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني بضرورة الاسراع في إصدار قرار بزيادة قيمة المكافآت للطلبة الدارسين في الخارج، كاشفا عن عزمه التقدم باقتراح بقانون لتعديل قيمة مكافآت الدارسين داخل الكويت. وأوضح شمس في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن زيادة قيمة المكافآت للطلبة الدارسين في الخارج لا تحتاج إلى إجراءات طويلة إنما تحتاج إلى قرار من وزير التربية فقط وخاصة أن آخر زيادة لهم كانت في عام 2014. وشدد على ضرورة توفير الحياة الكريمة لهؤلاء الطلبة حتى يهتموا بدراستهم فقط ويمارسوا حياتهم الطبيعية في الدول الأخرى دونما أن توثر عليهم الضغوطات بسبب التضخم العالمي الحاصل الآن.



وأكد شمس ضرورة الاستعجال بإصدار هذا القرار حتى يستفيدوا من دراستهم لحين رجوعهم إلى البلاد والاستفادة منهم في تحصيلهم العلمي الذي سيحصلون عليه.



وأشار إلى أنه سيتقدم باقتراح بقانون للدفع لتعديل قيمة المكافأة أيضا للطلبة الدارسين في الداخل كون مبلغ الـ 200 دينار المخصص لهم لا يكفيهم في ظل هذا التضخم العالمي.



من جانب آخر، دعا شمس وزير الصحة د. أحمد العوضي إلى ضرورة الاستعجال بعودة قسم طوارئ الأطفال في منطقة الأحمدي الى مستشفى العدان والذي تم نقله منذ جائحة فيروس كورونا ما ساهم في زيادة المشقة على الأهالي.



وشدد على ضرورة عودته لمستشفى العدان، حيث إنه يحوي جميع الأقسام والإمكانيات في حال تدهور حالة أي طفل مصاب.