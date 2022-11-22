تسلم الشيخ سالم العبدالله وزير الخارجية رسالة خطية من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة فؤاد حسين تتصل بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين.



جاء ذلك خلال استقبال سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي في ديوان عام وزارة الخارجية.



الى ذلك تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية أذربيجان لدى الكويت أميل كريموف في ديوان عام وزارة الخارجية حيث تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



كما استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام وزارة الخارجية سفير جمهورية أوزبكستان الصديقة د.بهرامجان أعلايوف وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.



حيث أشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت وجمهورية أوزبكستان وشكره على ما قدمه لتطوير تلك العلاقات متمنيا له النجاح في مهامه القادمة. كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الدولة لدى مجلس الوزراء البريطاني وعضو البرلمان ورئيس مجلس العموم لدى برلمان المملكة المتحدة الصديقة بيني موردنت وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والصداقة الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة المتحدة ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.