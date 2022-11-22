استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت.



إلى ذلك، تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور القمة الخليجية - الصينية والقمة العربية - الصينية اللتين ستعقدان في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر لعام 2022.



وقام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.