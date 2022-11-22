أعرب النائب عبدالله فهاد عن شكره لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح - حفظهما الله ورعاهما - بالتوجيه لاستكمال الرغبة السامية والمبادرة الأميرية بشأن ملف العفو عن أبنائه المواطنين إعمالا لأحكام المادة 75 من الدستور.



وقال فهاد في تصريح صحافي «إننا اليوم نشهد حالة سياسية فريدة من شعبية الحكم بهذه الالتفاتة الحقيقية للانتصار لإرادة الأمة ومتطلباتها، ونثمّن دور الحكومة في الموافقة على مشروع مرسوم العفو الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح».



وبارك فهاد للشعب الكويتي ولكل الأسر والآباء والأمهات هذا العفو الذي سيلم شمل الأسر الكويتية مع المهجرين والمساجين والمقيدة حريتهم.



وقال «إننا لن نجد الحرج في مد يد التعاون مع الحكومة التي نطلب منها تحقيق المزيد من الإنجازات التي ينتظرها الشعب لتحقيق الرفاهية من خلال تأمين كل المتطلبات الحقيقية ورفع معاناة الأسر الكويتية المستمرة وملفات الإصلاح السياسي والنهضة التنموية المنتظرة».



واعتبر أن «تلك المصالحة وهذه المبادرات ستخدم بإذن الله مصالح الناس وتعزز الارتياح الذي نشهده في أوساط الساحة السياسية لنتجاوز سلبيات المرحلة السابقة».



واختتم فهاد موجها رسالته إلى سمو رئيس الوزراء قائلا «إن أحسنت إلى الشعب فإنك ستجد منا المساندة، أما إذا لم تنجز ولم تنحز للأمة فإنك ستجد منا المحاسبة».