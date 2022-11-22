أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن افتتاح مكتبها الجديد بضاحية مايفير في لندن، وذلك في إنجاز آخر تجاه تحقيق النمو المتواصل لأنشطتها لإدارة الأصول العالمية، حيث تم الافتتاح برعاية سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد بن خليفة آل خليفة.



وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن المكتب الجديد سيكون هو المقر الرئيسي لشركة «Roebuck Asset Management» التابعة لمجموعة «جي إف إتش».



وقد قامت المجموعة بمناسبة الافتتاح بدعوة جمع من الخبراء لاستكشاف الفرص المتاحة في الأسواق العقارية في أوروبا والولايات المتحدة.