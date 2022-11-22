ليلى الشافعي



نظمت اللجنة النسائية بجمعية الوقف الإنساني والتنمية زيارة ميدانية الى 4 مدارس بنات بمنطقة العديلية لتوزيع كسوة الشتاء على العاملات بالمدارس.



وأفادت رئيسة اللجنة منى بن عيسى بأن 40 عاملة استفادت من الكسوة في مدارس مراحل الروضة والابتدائي والمتوسطة والثانوي بنات لكل من: روضة أحد، مدرسة غرناطة المتوسطة بنات، مدرسة العديلية الابتدائية، ثانوية عمره بنت حزم بنات.



وقالت بن عيسى إن تلك المبادرة جاءت من الجمعية لمساعدة العاملات بالمدارس، وذلك لرسم البسمة على وجوههن، مؤكدة ان هذا العمل يجسد نوعا من أنواع التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع والعاملين فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كسا مسلما ثوبا لم يزل في ستر الله ما دام عليه».



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منى بن عيسى مع ناظرة المدرسة وإقبال الجيران



العاملات يرتدين الزي المهدى لهن