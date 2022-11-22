الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يواصل المنتخب البرازيلي تدريباته على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، وذلك بعد وصول البعثة إلى العاصمة استعدادا لخوض منافسات البطولة، حيث يخوض المنتخب البرازيلي منافسات المجموعة السابعة والتي تضم منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.



ويعد المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي العالمي بخمسة ألقاب، آخر المنتخبات التي وصلت إلى الدوحة، حيث تقيم البعثة في فندق وسبا ذا ويستن.



رصدت «الأنباء» في جولة لها داخل ملعب حمد الكبير الذي تزين بأعلام البرازيل، وسط حضور كبير من وسائل الإعلام البرازيلية، منذ وصول المنتخب البرازيلي بكامل نجومه المعروفين يتقدمهم نيمار لاعب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، كما تزينت غرفة خلع الملابس بصور نجوم المنتخب.



تجدر الإشارة إلى أن القائمة النهائية التي أعلنها المدرب تيتي، 26 لاعبا، شهدت عودة لاعب برشلونة السابق، المخضرم داني ألفيش، بينما كان روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول، الغائب الأبرز، كما استدعى تيتي مهاجم أرسنال، غابرييل جيسوس، الذي غاب عن قائمة المنتخب خلال المباراتين الوديتين أمام غانا وتونس الشهر الماضي.



ويستهل المنافسات بمواجهة منتخب صربيا الخميس المقبل، ثم يلاقي منتخب سويسرا يوم 28 منه، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب الكاميرون يوم 2 ديسمبر المقبل.



وقال قائد دفاع المنتخب البرازيلي ماركينيوس، إن المنتخب يمكنه الفوز باللقب السادس الذي كان يحلم به خلال نسخ كأس العالم الأخيرة.



وأكد ماركينيوس أحد أكثر اللاعبين ظهورا مع المنتخب البرازيلي، ضمن تشكيلة الـ26 المشاركة في المونديال والذي كان حاضرا في مونديال روسيا قبل أربع سنوات، أن أي رياضي يدرك أهمية اللعب في بطولة كأس العالم، ويطمح للفوز بها خصوصا في البرازيل حيث يحلم الجميع بالانضمام للأبطال السابقين الذين يفخرون بتتويجهم باللقب، مضيفا «إذا نظرنا إلى الأبطال السابقين، نرى أهمية كأس العالم للبرازيل، فأن تكون بطلا للعالم يجب أن تكون مميزا وفخورا بتاريخ حياتك وعائلتك وأحفادك في البرازيل، أينما ذهبت، سيتم التعرف عليك، هذا ما نعتقده نحن البرازيليون، وهذا ما نريده لحياتنا، وهذا ما جئنا إلى هنا من أجله».