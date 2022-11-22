القاهرة - سامي عبدالفتاح



تفاعلت الصحف المصرية الكبرى مع انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، ومع حفل الافتتاح وخسارة المنتخب القطري في أولى مبارياته 0-2 أمام منتخب الإكوادور ضمن المجموعة الأولى، وأجمعت الصحف على نجاح وتميز حفل الافتتاح، أما عن خسارة العنابي فأجمعت على أن أداء الفريق كان دون المستوى، وربما سيطر الخوف على اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى في كأس العالم.



وفي مفاجأة لم تكن معروفة، كشف رئيس شركتي «بريزنتيشن سبورت وستادات» م.سيف الوزيري، أن تصنيع الكرات الخاصة بمنافسات كأس العالم «FIFA» قطر 2022 والمعروفة باسم «الرحلة» تم في مصر.



وتأكيداً لهذا الخبر، نشر «الوزيري» صورا عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، خلال تواجده في المصنع الخاص بصناعة الكرات، وقال: «تشرفت أن أكون جزءا صغيرا من هذا الإنجاز العظيم، وهو تصنيع كرات أديداس في مصر، دعما للصناعة، والذي سيكون محطة رئيسية لتصدير الكرات للعالم كله، بداية من كأس العالم قطر 2022».