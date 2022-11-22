أكد النجم البرتغالي كريستيانو رنالدو أنه يود أن يكون «اللاعب الذي يقول لميسي كش ملك» على هامش مونديال 2022 في قطر الذي يبحث فيه الغريمان الأزليان عن لقب عالمي أول مع بلديهما، مؤكدا في سياق آخر أن نزاعه مع ناديه مان يونايتد لن يؤثر على حظوظ البرتغال في العرس الكروي.



أحدث الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات زلزالا كرويا عندما كشف في مقابلة الاسبوع الفائت عن أنه «لا أحترم» الهولندي إريك تن هاغ مدرب الشياطين الحمر، وأنه شعر «بالخيانة» من قبل مسؤولي النادي متهما إياهم بالرغبة في الإطاحة به من الفريق.



قال رونالدو خلال في مؤتمر صحافي من المركز التدريبي للبرتغال على بعد نحو ثلاثين كيلومترا غرب الدوحة «ليس لدي أدنى شك في أن هذه المقابلة، ومقابلات أخرى مع لاعبين آخرين، يمكن أن تهز اللاعب أحيانا لكنها لن تهز الفريق».

أوقف رونالدو الذي سيخوض النهائيات العالمية للمرة الخامسة وعلى الأرجح الأخيرة، من قبل ناديه لمباراة واحدة بعد رفضه الدخول بديلا أمام توتنهام الشهر الماضي وخرج من أرض الملعب قبل صافرة النهاية.



قال اللاعب البالغ 37 عاما خلال المقابلة إنه شعر «بالاستفزاز» لرد الفعل هذا من قبل تن هاغ، وأكد الاثنين أنه لم يكن نادما على إجرائها.



وأضاف «لا أقلق بشأن ما يعتقده الآخرون، أتحدث عندما يحلو لي، كل فرد في الفريق يعرف من أنا وما أؤمن به».

وأكد أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا عن مصافحة باردة بينه وبين زميله في يونايتد برونو فرنانديش، إلى جانب مشاهد له وهو يمازح لاعب مان سيتي جواو كانسيلو، كانت مبالغا فيها من قبل وسائل الإعلام.



وأكد لاعب ريال مدريد الاسباني السابق «الجو العام ممتاز، إنه مضاد للرصاص، اللاعب التالي الذي يأتي إلى هنا، ليس عليكم أن تسألوه عن ذلك، لا تتحدثوا عني، ليس عليكم التحدث عن كريستيانو رونالدو، ساعدوهم واسألوهم عن كأس العالم».

رونالدو الذي خاض بداياته مع المنتخب الاول في العام 2003 هو أفضل هداف على الإطلاق في كرة القدم الدولية برصيد 117 هدفا في 191 مباراة، ظهر مؤخرا في إعلان رائع لـ «لوي فويتون» جنبا إلى جنب مع منافسه الأزلي ليونيل ميسي، حيث تم تصوير الثنائي وهما يلعبان الشطرنج.



قال مبتسما «أود أن أكون اللاعب الذي يقول لميسي كش ملك، حدث ذلك في لعبة الشطرنج وفي كرة القدم سيكون مذهلا».



فاز الأرجنتيني ميسي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات ويعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.



علق رونالدو «حتى لو فزت بكأس العالم، فإن هذا الجدل سيستمر، بعض الناس يحبونني أكثر، والبعض الآخر يحبونني بدرجة أقل، كما هو الحال في الحياة».