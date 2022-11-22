ربما يضطر المنتخب الإسباني لخوض مباراته الأولى أمام كوستاريكا غدا من دون المدافع داني كارفاخال.



وغاب كارفاخال (30 عاما) عن التدريبات أمس بسبب نزلة برد ومن الممكن أن يلعب بدلا منه سيزار أزبيليكويتا.



في المقابل، عاد المهاجم ألفارو موراتا للتدريبات حيث كان مريضا مثل كارافاخال، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من مشاكل في المعدة.



ويلتقي المنتخب الإسباني، بطل العالم 2010، مع المنتخب الألماني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة الأحد المقبل، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الياباني.