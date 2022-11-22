بيروت: وجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بمناسبة العيد التاسع والسبعين لاستقلال لبنان، نشرة توجيهية الى عسكريي الأمن العام، قال فيها إن لبنان اليوم يمر «بأسوأ مراحله. وما نزل بنا وأنزل علينا، لم يسبق أن سجله تاريخ هذا الوطن الذي تحول من مصدر للحضارة إلى مرتع للانهيارات بكل تعابيرها القاسية التي لم تبق لا بشرا ولا حجرا. وهذا ما يستدعي منا، نحن أبناء القسم لله وللوطن، أن نكون على أهبة الاستعداد لما قد يحصل على كل المستويات، خصوصا أننا مسؤولون أمام اللبنانيين لصون الوطن وحمايته في وجه كل العاتيات».



وأضاف: «ما حل بوطننا ليس قضاء ولا قدرا، بل هو نتيجة لسياق داخلي عقيم أتى على كل شيء، حتى صار لبنان بحاجة إلى بطاقة تعريف جديدة عن دوره ووظيفته في الداخل وفي محيطه الاقرب والبعيد. وبعدما كان لبنان مصدرا للحرف وللحضارة الانسانية التي ترتكز على الحرية والتعدد الثقافي والديني، صار مرتعا للطائفية والمذهبية والمناطقية، وساحة للاستزلام الغريزي اللذين ضربا مفاصل الدولة بكل مؤسساتها. وطالما ان هناك مسؤولين يدعون انهم ضمانة الدولة، فلن يكون لنا وطن، لأن الدول لا تقوم على ضمانات أشخاص، بل المؤسسات الدستورية والالتزام بتطبيق القوانين هما وحدهما اللذان يبنيان الدول ويحميان مستقبل الأجيال».



ولفت إبراهيم الى انه «ليس سرا أن كل شيء سقط. وسقطت معه الاخلاق والقيم، وباتت لغة الكراهية والحقد والرياء وشراء الذمم سمة منصات استظلت الحرية وتعطيل القضاء، فضربت بعرض الحائط مفاهيم حرية التعبير ومعايير شرف المهنة، فكان الانهيار على كل المستويات مما أفقد لبنان مهمته ورسالته. ولا قيامة لدولة او خلاص لوطن الا بإعادة احياء الدولة الحديثة الموحدة والقادرة على حماية ذاتها وشعبها. بعد ان صار لبنان عاريا من كل أدواره ووظائفه، فيما القتال على جنس الملائكة يمتد فصولا وأشكالا لا لشيء، إنما لبرهنة قدرة هذا وذاك على أهليته لقيادة هذه الجماعة أو تلك».



واختتم اللواء ابراهيم نشرته التوجيهية، مخاطبا العسكريين: «نحن واياكم وجميع اللبنانيين أبناء الدولة، أبناء لبنان الجامع، العربي الهوية والانتماء، النهائي الكيان والمتمسك بالعيش المشترك الواحد. عشتم وعاش لبنان».