يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخطوة الأولى من رقصته الأخيرة في صفوف منتخب «البيسيليستي»، عندما يواجه نظيره السعودي اليوم على ملعب لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مونديال قطر 2022 في كرة القدم التي تشهد مواجهة بين پولندا والمكسيك على ستاد 974.



وكان ميسي الحائز الكرة الذهبية سبع مرات صرح في السادس من أكتوبر الماضي بأن نسخة 2022 ستكون الأخيرة له، ولا شك أنه يريدها تتويجا لمسيرة مظفرة فاز خلالها بجميع الألقاب الممكنة في صفوف برشلونة الإسباني ثم باريس سان جرمان الفرنسي، كما توج مع بلاده بـ«كوبا أميركا» عام 2021 ليقودها إلى أول لقب قاري منذ 1993.



ويشارك ميسي (35 عاما) في المونديال الخامس له وكانت أبرز نتيجة له حلوله وصيفا في نسخة البرازيل عام 2014.



وقال ميسي: «نحن متحمسون جداً، لدينا مجموعة جيدة جدا ومتلهفة للغاية، لكننا نفكر بالسير خطوة خطوة، نعلم أن مجموعات كأس العالم ليست سهلة».



وتخوض الأرجنتين غمار هذه البطولة متسلحة بسلسلة من 36 مباراة دون خسارة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وفي حال قدر لها الفوز على السعودية فإنها ستعادل الرقم القياسي الموجود في حوزة المنتخب الإيطالي.



ويملك المدرب ليونيل سكالوني تشكيلة متجانسة وصلبة وتعتمد بالاضافة الى ميسي على المخضرم انخل دي ماريا جناح يوفنتوس الإيطالي ومهاجم إنتر الإيطالي لاوتارو مارتينيز، بالاضافة الى ثنائي قلب الهجوم كريستيان روميرو من توتنهام الانكليزي وليساندرو مارتينيز من مانشستر يونايتد الإنكليزي أيضا.



وكانت آخر تجربة للمنتخب الأرجنتيني، بطل 1978 و1986 الذي اكتفى بدور ثمن النهائي في روسيا 2018 عندما خسر أمام فرنسا 3-4، فوزه الساحق قبل أيام على مضيفه الاماراتي بخماسية نظيفة.



في المقابل، يتعين على المنتخب السعودي خوض مباراة العمر إذا ما أراد تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الأميركي الجنوبي.



وينعم المنتخب السعودي الذي يضم 12 لاعبا من الهلال بطل آسيا، بالاستقرار الفني منذ تولي المدرب الفرنسي هيرفي رينارد تدريبه في يوليو عام 2019، حيث نجح في قيادته الى النهائيات للمرة السادسة في تاريخه بعد تصدره مجموعة ضمت اليابان وأستراليا.



ويحلم المنتخب السعودي بتكرار حلم التأهل الى الدور ثمن النهائي كما فعل في باكورة مشاركاته وتحديدا في مونديال الولايات المتحدة عام 1994 عندما سجل له نجمه سعيد العويران هدف الفوز التاريخي والرائع في مرمى بلجيكا، قبل أن يخسر الأخضر ضد السويد 1-3.



ويملك رينارد خبرة كبيرة في البطولات القارية والعالمية، بعد أن قاد زامبيا الى أول لقب في كأس أمم أفريقيا عام 2012، ثم نجح في تحقيق الإنجاز ذاته مع ساحل العاج بعدها بثلاث سنوات، ليصبح أول مدرب ينال هذا الشرف مع منتخبين مختلفين في البطولة القارية، كما قاد المغرب في مونديال روسيا 2018.



ورأى رينارد الذي يعول على أمثال سلمان الفرج وسالم الدوسري انه «لتقديم عروض رائعة في بطولة كبرى، عليك أن تكون قويا جدا على المستوى الجماعي».



وعن مقابلة ميسي، قال:«سيكون الأمر رائعا! عندما تقرر أن تصبح مدربا، فأنت ترغب في مواجهة أفضل الخصوم».



في المقابل، اعتبر لاعب وسط المنتخب السعودي هتان باهبري أن مفتاح تحقيق نتيجة ايجابية ضد الأرجنتين في مستهل مشوار الأخضر هو تكاتف المجموعة وبذل أقصى الجهود.