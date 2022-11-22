يخوض منتخب پولندا وهدافه المخضرم روبرت ليفاندوفسكي أولى مواجهاته اليوم أمام منتخب المكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم على ستاد 974.



ويعول مدرب پولندا بيالو تشيرفوني على «ليفا» المهاجم الجديد لبرشلونة الإسباني وأحد صانعي امجاد بايرن ميونيخ الألماني في العقد الأخير.



ويرغب ابن الرابعة والثلاثين تعويض مشاركة محبطة في 2018، عندما تذيل فريقه مجموعته في دور المجموعات وأخفق في تسجيل أي هدف.



وقال «ليفا»: «أفضل هداف في تاريخ پولندا (76 في 134 مباراة دولية) طبعا أفكر في كاس العالم، سأقوم بكل شيء لتحقيق حلم التسجيل في البطولة».



وعبر المدرب تشيسلاف ميخنييفيتش عن رغبة الاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن، بناء جمل سريعة بعد الاستحواذ والتمرير بسرعة لتخفيف ضغط الخصم، معتبرا ان تنظيم خط الوسط يشكل «المعضلة الأساسية» بالنسبة اليه.



رغم الصمود في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، تلقت پولندا ثلاث هزائم، بينها واحدة ثقيلة ضد بلجيكا 1-6.



أما المكسيك المشاركة للمرة الـ17، أبرزها في 1970 و1986 على أرضها عندما بلغت ربع النهائي، فيأمل مدربها الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو في أن يكون مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي راوول خيمينيس قادرا على المشاركة، ولم يلعب ابن لـ31 مع «إل تري» منذ أغسطس الماضي لإصابة بفخذه، وذلك بعد بداية موسم متعثرة بإصابة أخرى بركبته.



أكد الأرجنتيني جيراردو مارتينو، المدير الفني لمنتخب المكسيك، أن مواجهة پولندا تعتبر حاسمة لأنها المباراة الافتتاحية لكلا المنتخبين في كأس العالم قطر 2022.



وقال مارتينو، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة پولندا: «كل المكسيك تتبع نفس الإيقاع والنسق، يجب أن نتحصن بالدفاع ونستخدم فنياتنا بكل ما لدينا من أسلحة، هذا المنتخب تحلى بالقوة العقلية في المرحلة الأخيرة»، مضيفا «في معسكرنا لدينا قوة ذهنية كافية، عندما تشارك في كأس العالم دائما ما تواجه لاعبين حاسمين، سواء في پولندا أو الأرجنتين أو السعودية، يجب أن نقدم للاعبينا المعلومات الكافية خلال التدريبات عن المهاجمين المميزين ومنحتهم كل المعلومات عن ليفاندوفيسكي مهاجم پولندا».



وأكد مارتينو أن مباراة پولندا ستكون حاسمة بالنسبة لنا لأنها المباراة الأولى، وانها سعادة كبيرة لمشاركة جوستافو، هو عانى كثيرا ليصل إلى ما عليه الآن وهكذا كانت مسيرتى أيضا، أعتقد أن المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المنتخب أيضا هي مسؤولية للمشجعين، يجب أن يقفوا صفا واحدا مع المنتخب، وهذه مهمة وسائل الإعلام وليس المنتخب فقط، هناك لحظات يجب أن نتفاعل فيها لتحفيز اللاعبين والمشجعين أيضا والمسؤولية مشتركة، مسؤوليتنا في المنتخب أن نحفزهم بنتائج جيدة.