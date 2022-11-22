أكد نجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي، أن مونديال «قطر 2022» يعد «فرصته الأخيرة لتحقيق حلم التتويج باللقب».



وقال ميسي (35 عاما)، في تصريح نقله موقع «تي إف 1 إنفو» الفرنسي، «هذه آخر بطولة لي، وأشعر بأنني بحالة جيدة جدا على الصعيد البدني ووصلت هنا في حالة جيدة جدا».



جاء ذلك في تصريحات للنجم الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس أمام 300 صحافي عشية المباراة الأولى لمنتخب «التانغو» أمام السعودية والمقررة ظهر اليوم في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.



من جانبه، جدد مدافع السعودية علي البليهي التأكيد على أن منتخب بلاده سيلعب ضد نظيره الأرجنتيني وليس ضد لاعب واحد، في الاستحقاق المنتظر بينهما غدا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.



وقال البليهي إن «الأخضر» جاهز للمباريات الـ 3 وليس لمباراة الأرجنتين فقط، مؤكدا أن كرة القدم تلعب «11 لاعبا ضد 11».وأضاف: «نحن نلعب ضد منتخب بأكمله وليس ضد لاعب واحد، وإن شاء الله نقدم المطلوب منا» في إشارة إلى نجم الأرجنتين وباريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي.



وعن شعور لاعبي المنتخب السعودي باللعب أمام أحد أساطير كرة القدم العالمية في موندياله الأخير، قال مدافع الهلال: «أكرر وأقول نحن نلعب ضد منتخب الأرجنتين وليس ضد لاعب واحد».



أما محمد البريك، فأكد بدوره أن المنتخب السعودي تحضر بأفضل طريقة لاستحقاقه المنتظر أمام «راقصي التانغو»، مضيفا: «نتطلع لتقديم أفضل مستوى لدينا ونمتلك جميع الإمكانات ووصولنا إلى قطر يؤكد ذلك والجماهير السعودية ستكون الداعم الأول للمنتخب».



وعن الروح المعنوية المسيطرة على أعضاء المنتخب ومن خلفهم المدرب الفرنسي هيرفيه رونار، قال: «بكل تأكيد، الجهازان الإداري والفني وجميع اللاعبين في أجواء حماسية خصوصا أن هناك بعض اللاعبين سبق لهم أن شاركوا في المونديال السابق، إضافة إلى لاعبين يشاركون للمرة الأولى في النهائيات، وهذا سيكون دافعا كبيرا لتقديم مستويات عالية».