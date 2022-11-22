أكد المدير الفني لمنتخب پولندا تشيسلاف ميشنيفيتش، ثقته الكبيرة في التشكيلة التي اختارها لخوض منافسات بطولة المونديال، وطموحه من أجل بلوغ الدور الثاني.



وخلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، أكد ميشنيفيتش: «واثق من التشكيلة التي اخترتها وقادرون على بلوغ الدور الثاني». وأضاف: «منتخب الأرجنتين ليس ميسي وحده، ولا ندرس طريقة لعبه وحده، لكن ندرس التانغو جميعا».



وتابع: «نمتلك العديد من اللاعبين المتمرسين ونطمح لبلوغ الدور الثاني، درسنا المنتخب المكسيكي ونعرف الكثير عنهم». وأشار إلى أن «مواجهة الأرجنتين لن تكون سهلة، لا نحلل طريقة لعب ميسي وحده وإنما طريقة لعب المنتخب ككل».



من جانبه، تحدث لاعب منتخب پولندا جريجوش كريتشوفياك عن مواجهة المكسيك، وقال: «منتخب الأرجنتين هو الأفضل في المجموعة، ولكن نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمامه». وأضاف: «كأس العالم مذهل، وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى». وأتم: «استعددنا بكل قوة من أجل مواجهة المكسيك المنتظرة، وستعطينا دافعا إذا حققنا الفوز للمضي قدما نحو التأهل للدور المقبل».