يستهل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه من دون أفضل لاعب في العالم مهاجمه كريم بنزيمة الغائب للإصابة بمواجهة أستراليا اليوم، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لمونديال قطر في كرة القدم.



يلتقي منتخب «الديوك» نظيره «سوكورز» في إعادة للمواجهة الأولى بينهما في الدور ذاته قبل أربعة أعوام في مونديال روسيا 2018، حينها، احتسب حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» في أول استخدام لهذه التقنية الجديدة في نهائيات كأس العالم ركلة جزاء لصالح فرنسا ترجمها أنطوان غريزمان بنجاح في الفوز الصعب 2-1.



يختلف مونديال قطر عن سابقه، إذ تلقت فرنسا ضربة معنوية قوية حتى قبل انطلاق المنافسات بانسحاب المهاجم المخضرم ابن الـ 34 عاما كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم، من التشكيلة لإصابة في فخذه، لينضم إلى سلسلة غيابات أرهقت «الزرق».



وتواصل مسلسل سقوط مصاب تلو الآخر، فقبل بنزيمة، ودع تشكيلة بطلة 1998 و2018، كل من نجمي الوسط بول بوغبا، ونغولو كانتي، بالاضافة إلى الحارس مايك مينيان، وقلب الدفاع بريسنيل كيمبيبي، والمهاجم كريستوفر نكونكو.



غير أن غياب بنزيمة صب في مصلحة إعادة إحياء الثنائية بين كيليان مبابي وأوليفييه جيرو التي قادت فرنسا قبل أربعة أعوام الى لقبها الثاني، بمؤازرة من غريزمان.



وحتى إن قرر المدرب ديدييه ديشان الهجوم برباعي مع إضافة عثمان ديمبيلي، فإن القوى الموجودة بحكم الضرورة تعيد إحياء ذكرى موسكو الجميلة.



في المقابل، احتاجت أستراليا للمرور بالملحق الدولي للحاق بركب المنتخبات المتأهلة إلى قطر، وهي تتحضر لمباراتها الأولى بتشكيلة من دون نجوم من العيار الثقيل، ولكن «بحالة ذهنية لا تشوبها شائبة» وعلى أسس أفكار المدرب غراهام أرنولد المساعد السابق للهولندي غوس هيدينك خلال حقبة توليه المهام الفنية في «الكانغارو» عام 2006.



وتشارك أستراليا التي تحتل المركز الـ 36 في التصنيف العالمي للمنتخبات في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، وذلك بعد 16 عاما من وصولها إلى دور ثمن النهائي في مونديال ألمانيا، في أفضل سجل لها في المونديالات. كما تأمل في تحقيق فوزها الأول في النهائيات منذ مونديال جنوب إفريقيا 2010 (5 هزائم مقابل تعادل).



ولم يكن الطريق إلى قطر مفروشا بالورود بالنسبة لأستراليا التي وجدت نفسها خلف اليابان والمملكة العربية السعودية في التصفيات الآسيوية، واضطرت للفوز على الإمارات 2-1 في الملحق القاري، وثم على البيرو في الملحق الدولي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي.



وتعرض أسلوب والخطط الفنية للمدرب آرنولد لموجة من الانتقادات، لينقذ رأسه من مقصلة الإقالة بعدما فوت التأهل المباشر إلى قطر.



ولا تضم قائمة المشاركين في قطر سوى قلائل المشاركين في الدوريات الخمس الكبرى على غرار أيدين هروستيتش لاعب وسط هيلاس فيرونا الإيطالي، والجناح أوير مابيل (قادش الإسباني)، ويعتمد الفريق على آرون موي (سلتيك) قائد خط الوسط.