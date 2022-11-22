أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أول من أمس، أنه تم بيع ما يقرب من ثلاثة ملايين تذكرة لنهائيات كأس العالم في قطر، في وقت كشف رئيسه السويسري جياني إنفانتينو أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليارات دولار.



وصرح متحدث باسم «فيفا» لوكالة فرانس برس أنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم الافتتاح.



وشهدت بداية كأس العالم زيادة في الاهتمام بالمباريات الـ 64 على مدار 29 يوما على الرغم من الدعاية السلبية المحيطة باستضافة قطر للعرس العالمي.



وتراكمت طوابير شراء التذاكر خارج مركز بيعها في الدوحة، وأبلغ المشجعون عن فترات انتظار طويلة للوصول إلى منصة التذاكر الرسمية عبر الإنترنت.



وتجاوزت قطر حصة التذاكر المبيعة في مونديال روسيا 2018 عندما بيع ما يزيد قليلا عن 2.4 مليون تذكرة.



وأضاف المتحدث باسم «فيفا» أن قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل كانت الأسواق الأولى.



وقال إنفانتينو في مؤتمر صحافي في وقت سابق إن إيرادات الاتحاد الدولي لأربع سنوات تقدر بنحو 7.5 مليارات دولار بحلول نهاية العام.



وتعتبر مسابقة كأس العالم مصدر الدخل الرئيسي للهيئة العالمية والإيرادات تزيد بأكثر من مليار دولار عما كان متوقعا قبل أربع سنوات.



وصرح إنفانتينو في مؤتمر ضم 211 جمعية منضوية تحت لواء «فيفا» أن نفقات الأخير ستتراوح بين 6.34 و6.5 مليارات دولار، ووعد بالإنفاق على «تطوير كرة القدم» من 1.75 إلى 2.25 مليار دولار.



ومن المقرر إعادة انتخاب إنفانتينو لولاية ثالثة في مارس المقبل بعدما كان المرشح الوحيد لانتخاباتها.



وقال إنه سيتم الإعلان عن قوانين جديدة تنظم وكلاء كرة القدم هذا العام، كما أكد أنه يريد أن يرى المزيد من المباريات بين المنتخبات الوطنية من مناطق مختلفة وكأس العالم للأندية بعدد أكبر، وعلق قائلا: «لدينا بعض الأفكار الجيدة».