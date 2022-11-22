أعلنت سبعة منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال قطر 2022 أنها عدلت عن قرارها بارتداء قادتها شارة دعم المثليين خلال المباريات لتجنب العقوبات، معربة في بيان مشترك الاثنين عن «خيبة أمل» من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وأصدرت منتخبات إنجلترا، وويلز، وبلجيكا، والدنمارك، وهولندا، وألمانيا وسويسرا بيانا قالت فيه إن «فيفا كان واضحا جدا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادتنا شارات داعمة للمثليين في الملعب»، وأضافت «لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يمكنهم من خلاله مواجهة عقوبات رياضية، لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء» الشارات في مباريات كأس العالم.



ويأتي هذا الإعلان قبل نحو ثلاث ساعات من مباراة إنجلترا مع إيران على ستاد خليفة في العاصمة الدوحة، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية.



وكان مرتقبا أن يرتدي قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين شارة عليها شعار «حب واحد» لدعم المثليين، في إطار رسالة إلى الدولة المضيفة التي طالتها انتقادات عدة حيال سجلها الحقوقي على مدى الأعوام الماضية.



لكن الاتحاد الدولي للعبة، لوّح بفرض عقوبات صارمة على اللاعبين في حال خرقت لوائحه.



وقالت المنتخبات في بيانها «كنا مستعدين لدفع غرامات تنطبق عادة على انتهاكات لوائح الزي الرسمي، وكان لدينا التزام قوي بارتداء شارة القيادة، لكن لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف قد يتلقون فيه إنذارا أو حتى إرغامهم على مغادرة الملعب».



وأضافت «نحن محبطون للغاية من قرار «فيفا» الذي نعتقد أنه غير مسبوق، لقد كتبنا إلى «فيفا» في سبتمبر لإبلاغهم برغبتنا في ارتداء شارة «حب واحد» لدعم الاندماج في كرة القدم، ولم نتلق أي رد، ويشعر لاعبونا ومدربونا بخيبة أمل وسيظهرون الدعم بطرق أخرى».