زار الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، برفقة فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي، معسكر منتخب «أسود الأطلسي» قبل انطلاق المران الذي أجراه اللاعبون الاثنين استعدادا لافتتاح مشواره ببطولة كأس العالم «قطر 2022»، أمام منتخب كرواتيا غدا الأربعاء.



ويلعب المنتخب المغربي في المجموعة السادسة للمونديال، والتي تضم منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.



وتأتي زيارة موتسيبي في إطار دعم المنتخبات الأفريقية الخمسة المشاركة في مونديال قطر، حيث كان «الكاف» قد أعلن أن موتسيبي سيزور المنتخبات الأفريقية الخمسة (السنغال والمغرب وغانا والكاميرون وتونس) لدعمها ومساندتها في كأس العالم.



وزار موتسيبي الأحد معسكري المنتخبين السنغالي والتونسي في قطر، وكان له لقاء مع عناصر المنتخبين لتحفيزهم من أجل تقديم صورة مشرفة عن القارة السمراء.