فاجأ المنتخب القطري الأول لكرة القدم عشاقه بعرض هزيل للغاية بعد السقوط في بداية المشوار لبطولة كأس العالم قطر 2022، والهزيمة أمام منتخب الإكوادور بنتيجة 0-2، في أولى مباريات المنتخبين في البطولة التي افتتحت منافساتها مساء أول من أمس على ستاد البيت المونديالي.



رصدت «الأنباء» التداعيات وراء هذا السقوط الذي أصاب الجماهير القطرية بصدمة، لاسيما أنها كانت تعول على نجومه في تحقيق انتصار تاريخي في أول مشاركة له بكأس العالم.



من جانبه، أكد نجم كرة القدم القطرية السابق وسفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث إبراهيم خلفان، أن المنتخب القطري لم يظهر بمستواه المعهود خلال مباراته أمام منتخب الإكوادور، حيث وضح أن اللاعبين كانوا بعيدين عن أدائهم، لكون اللقاء هو الأول لهم في بطولة كأس العالم.



وقال خلفان إن اللاعبين مطالبون بإسعاد جماهيرهم من خلال مباراتي السنغال وهولندا وتقديم العرض المنتظر منهم، لاسيما أن العنابي خاض العديد من المباريات الدولية في بطولتي «كوبا أميركا» و«الكأس الذهبية»، وبالإضافة إلى خوض مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر ـ كضيف شرف.



فيما قال نجم الكرة المصرية السابق حسام حسن إن العنابي لم يكن مقنعا في مباراته أمام منتخب الإكوادور في افتتاح المونديال، مشيرا الى أن الفريق لعب المباراة من دون روح والرغبة في التعويض. وأضاف عميد لاعبي العالم السابق، ان اللاعبين لديهم فرصة في إثباب ذاتهم خلال مباراتي دور المجموعات، مشيرا الى أنه يمتلك ميزة في إقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره.



وبينما أرجع نجم منتخب قطر السابق عبدالعزيز حسن أسباب الهزيمة أمام منتخب الإكوادور إلى افتقاد اللاعبين الروح القتالية في المباراة الافتتاحية ودفع ثمن الأخطاء الكثيرة والمتكررة، حيث فشل الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز في قراءة المباراة بالصورة المطلوبة.