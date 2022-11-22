تحدث نجما منتخب إنجلترا لكرة القدم، جود بيلنغهام وبوكايو ساكا، عن الفوز الكاسح الذي حققه منتخب (الأسود الثلاثة) على نظيره الإيراني 6-2 أمس في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.



وقال بيلنغهام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة «إنه يوم رائع ومباراة جيدة بالنسبة لنا. ستة أهداف في مباراة بكأس العالم يبدو رائعا حقا، بغض النظر عن الفريق الذي تلعب أمامه».



من جانبه، أكد ساكا عقب اللقاء «لا أستطيع وصف هذا الشعور، إنه أمر مدهش. أنا سعيد جدا وفخور للغاية. لقد حققنا الفوز أيضا، لذا فهو يوم مميز حقا».



وأضاف ساكا «كان هناك الكثير من الحديث والتكهنات حول أدائنا لكننا أظهرنا للجميع مدى كفاءتنا وما يمكننا القيام به».



ورغم السعادة التي بدت على وجه مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، بالفوز لكنه أشار إلى أن فريقه كان بإمكانه تقديم الأفضل.



وقال ساوثغيت «لا ينبغي أن نستقبل هدفين. إنها بداية رائعة، لكن يجب أن نكون أفضل».