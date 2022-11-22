كعادتها في المناسبات الرياضية الكبرى، تتواجد «الأنباء» بين قرائها لتغطية أحداث كأس العالم في قطر 2022 من خلال إصدار «مميز» و«متفرد» لم يتوقف عند حدوده الورقية لتغطية «مونديال الحلم العربي»، بل تجاوزها ليشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، وبشكل حصري، وذلك للمرة الأولى، ومنها:



تقارير مصوّرة من قلب الدوحة



تتواجد «الأنباء» عبر عدسة الزميل عبدالعزيز جاسم من أرض الدوحة، لعمل تقارير مصورة يومية عن أحداث البطولة.



«في الجول»



تقرير يومي مصور على مواقع التواصل يعكس تاريخ بطولات العالم وأبرز الأحداث التي واكبت كل مونديال بشكل منفصل.



خدمة «سبورتس لايف الجديدة»



خدمة حصرية لـ «الأنباء» بالتعاون مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مخصصة للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وتوفر للمتابع كافة تفاصيل مباريات المونديال لحظة بلحظة.



خدمة الفيديو



خدمة حصرية لـ «الأنباء» على مواقع التواصل، تتضمن مجموعة من الفيديوهات اليومية يتم تجهيزها بتعاون مشترك بين وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وشركة إنتاج أميركية لتغطية أحداث البطولة.



خدمة النشرة الرياضية الصوتية



نشرة أخبار رياضية يومية بالتعاون مع «BBC» تلخص في 90 ثانية أبرز الأحداث الرياضية.



خدمات إخبارية مميزة على الموقع الإلكتروني



متابعة أخبار البطولة أولاً بأول على الموقع الإلكتروني لـ «الأنباء».. وتقارير صحافية وتحقيقات خاصة بالتعاون مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

جدول مباريات كأس العالم «قطر 2022»