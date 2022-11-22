كشفت إحصائيات مباراة منتخبي إنجلترا وإيران، التي جرت مساء أمس على ستاد خليفة ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم 2022، عن فجوة كبيرة بين أداء الفريقين، حيث أنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول من اللقاء متقدما بثلاثية نظيفة، ولم يفسح الإنجليز للإيرانيين مجالا للاستحواذ على الكرة، وهو ما أظهرته الأرقام والإحصائيات المتعلقة باللقاء.



ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات «أوبتا»، أكمل المنتخب الإنجليزي ما مجموعه 366 تمريرة في الشوط الأول، وهو ثاني أعلى عدد من التمريرات لفريق واحد في النصف الأول من مباراة بكأس العالم.



وأضافت الشبكة، أن المنتخب الإيراني أكمل 46 تمريرة فقط، وهو أقل عدد من التمريرات في الشوط الأول لفريق واحد بالبطولة أيضا بالفترة ذاتها.