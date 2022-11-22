رصد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مكافآت مالية ضخمة للاعبي «الأسود الثلاثة» حال التتويج ببطولة كأس العالم 2022. وذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية أن الاتحاد الإنجليزي يغري كل لاعب داخل صفوف الأسود الثلاثة بـ 500 ألف إسترليني للتتويج ببطولة كأس العالم.



وكان الاتحاد الإنجليزي قد رصد 250 ألف إسترليني لكل لاعب في منتخب إنجلترا، حال التتويج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، لكن ودعت المسابقة من الدور نصف النهائي أمام كرواتيا. وينافس منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم مع كل من إيران والولايات المتحدة وويلز.