أصبح الثنائي الانجليزي الصاعد جود بيلنجهام وبوكايو ساكا أصغر ثنائي يسجلان أهدافا في مباراة واحدة مع «الأسود الثلاثة» في المونديال.



وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن جود بيلنغهام البالغ 19 عاما و145 يوما صار ثاني أصغر لاعب يسجل لإنجلترا في كأس العالم بعد مايكل أوين (18 عاما و190 يوما). كما أن بيلنجهام هو ثالث أصغر لاعب في إنجلترا يبدأ في كأس العالم بعد مايكل أوين في عام 1998 (18 عاما و198 يوما) ولوك شو في عام 2014 (18 عاما و347 يوما) لأول مرة.



وأيضا هذه أول مرة في تاريخ إنجلترا يسجل خلالها لاعبان في عمر 21 عاما أو أقل في منافسات كأس العالم، وهما بيلنغهام وساكا.