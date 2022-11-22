حققت هولندا انتصارا ثمينا على حساب السنغال بهدفين دون رد على ملعب «الثمامة» مساء أمس في مستهل مشوار المنتخبين ضمن المجموعة الأولى من مونديال «قطر 2022».



سجل ثنائية «الطواحين» كل من كودي غاكبو (84) ودافي كلاسين (90+9).



وبهذه النتيجة حصدت هولندا أول 3 نقاط في الصدارة مع الإكوادور، بينما تتذيل السنغال الترتيب مع قطر دون رصيد من النقاط.



أتت الخطورة الأولى في المباراة لصالح هولندا في الدقيقة الرابعة، بانفراد من غاكبو مع ميندي، ليفضل التمرير إلى بيرخوين إلى جواره، إلا أن الكرة مرت من أمام أقدام الأخير. وردت «أسود التيرانغا» في الدقيقة التاسعة بتسديدة من ديا من خارج منطقة الجزاء ذهبت أعلى العارضة.



وأهدرت هولندا فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 19 بعدما تلقى فرينكي دي يونخ بينية مميزة من بيرغويس، لينفرد بميندي ولكنه تباطأ وحاول بعدها مراوغة دفاع السنغال العائد قبل أن يفتكوا الكرة منه.



وحاول فيرجيل فان دايك منح التقدم لهولندا في الدقيقة 27 بارتقائه لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن المرمى.



وسدد لاعب السنغال دياتا بعدها كرة أرضية من على حدود المنطقة في الدقيقة 29، مرت إلى جوار القائم.



وأطلق بيرخويس تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 40، ذهبت أعلى العارضة بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



بدأت هولندا الشوط الثاني بقوة، بارتقاء من فان دايك لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 53، مسددا رأسية قوية علت العارضة بقليل.



وكادت «أسود التيرانغا» أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 65 بعدما تلقى ديا تمريرة مميزة داخل المنطقة، مسددا كرة قوية تألق حارس هولندا في التصدي لها.



واستمر زحف السنغال تجاه مرمى هولندا بتسديدة من بامبا من داخل المنطقة ذهبت أعلى العارضة في الدقيقة 76.



وسجلت هولندا هدفا متأخرا في الدقيقة 84، بعدما ارتقى غاكبو لعرضية من دي يونغ، مستغلا خروجا خاطئا من ميندي، ليسدد رأسية سكنت الشباك.



وحاولت السنغال تسجيل التعادل مباشرة في الدقيقة 86، بتسديدة أرضية قوية من جاي من خارج المنطقة، تألق نوبيرت في التصدي لها.



وبحث السنغالي جاكوبس عن مباغتة نوبيرت بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، إلا أن كرته ذهبت بعيدا عن المرمى.



وأضافت هولندا الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعد تسديدة من ديباي، تصدى لها ميندي قبل أن يتابعها كلاسين بتسديدة في الشباك.