بيروت _ بولين فاضل

لا تحتاج فيروز إلى مناسبة ليفيض كلاماً ما في القلوب من حبّ ..وبالرغم من ذلك لا تمر مناسبة ميلادها من دون فيض ٍ من كلام الحبّ ، وهي التي أكملت في الواحد والعشرين من نوفمبر 87 عاماً. وإذا كان التمنّي الشائع في كل عيد ميلاد هو " عقبال الميّة " ، فإن محبّي فيروز يطمعون بأكثر من مائة، وقد غرّدت إحداهن قائلة :" ما بينشبع منك بميّة انت ِ اللي خلقتْ معك كل المشاعر ". وعلى غرار ما تقوله فيروز في واحدة من أغنياتها " سألونا وين كنتوا ، وليش ما كبرتوا أنتوا ، منقلن نسينا " ، فإنّ فيروز لا تكبر إلا في مقدار حبّ الآخرين لها وما أكثرهم، ولا تكبر إلا في مقدار معجزة الصوت في كل مكان وزمان، وقد قال عنه ذات يوم الشاعر اللبناني الراحل أنسي الحاج :" صوت فيروز هو السفينة والشاطئ والمنارة " ، فيما قال عنه الشاعر السوري الراحل نزار قباني :" صوت فيروز هو أجمل ما سمعت في حياتي ، كما أنه نسيج وحده في الشرق والغرب ، رسالة حب من كوكب آخر ، غرتنا بالنشوة والوجود وكل الأسماء والتعابير تبقى عاجزة عن وصفها لأنها وحدها مصدر الطيبة ".

وفي عيد ميلاد جارة القمر ال 87 ، فيديو نادر نشرته إبنتها ريما الرحباني يعود الى العام 1989 اثناء قيام فيروز في مصر ببروفات لأغنية " مصر عادت شمسك الذهب " ،وفيديو آخر أثناء إطفاء فيروز الشموع في عيد ميلادها مع التعليق التالي من ريما :" وقبل ما يفل العيد..مني ...الها".

اليوم ، صار القمر أكبر ، ولأنها فيروز كل سنة نحبّها أكثر من سنة ومن قلب كل منا سلام لفيروز.